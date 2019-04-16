اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في بث مباشر.. بث حي..كورة لايف.. بين ماتش.. كل حصري.. يلا شووت.. شاهد لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في بث مباشر.. بث حي..كورة لايف.. بين ماتش.. كل حصري.. يلا شووت.. شاهد لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت الجديد كورة لايف اون لاين في لقاء قوي يجمع بينهما الليلة ضمن مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة قوية منتظرة من جانب جمهور الفريقين ومتابعي وعشاق دوري أبطال أوروبا، في مباراة متوقع أن تشهد منافسة كبيرة بين الفريقين من أجل العبور والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة بهدف مقابل لاشيء، ويسعى الفريق الكتالوني إلى زيادة النتيجة اليوم بتسجيل الأهداف في مرمى مان يونايتد وذلك من أجل الوصول للدور نصف النهائي من البطولة.

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر بعد انتهاء مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد بفوز الفريق الكتالوني بهدف مقابل لاشيء، يدخل فريق مان يونايتد اليوم ساعيًا إلى تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي لحقته في مباراة الذهاب، وبالطبع ستكون هذه المباراة صعبة على الفريقين خصوصا أن كل فريق يمتلك الكثير من العناصر القادرة على إحداث الفارق، ويسعى فريق الشياطين الحُمر بتسجيل أولى الأهداف في الدقائق الأولى من المباراة من أجل العودة ومحاولة منافسة الفريق الإسباني على التأهل لنصف النهائي.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اون لاين بث مباشر أما فريق برشلونة ويسعى إلى الحفاظ على الفوز الليلة ومحاولة تسجيل المزيد من الأهداف من أجل ضمان التأهل للدور نصف النهائي من البطولة بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد كورة لايف تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كامب نو وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

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كورة لايف مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد رابط الاسطورة تنطلق المباراة في التاسعة مساء وسط ترقب جمهور الفريق الكتالوني ومحبي وعشاق فريق الشياطين الحُمر ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل التأهل للمباراة النصف النهائية لمواجهة الفائز من ليفربول وبورتو يلا شوت الجديد، تنطلق المباراة على ملعب كامب نو وسط حضور جمهوري كبير للنادي الكتالوني الذي يسعى إلى التأهل الليلة وعدم الخروج من هذا الدور مثلما حدث الموسم الماضي أمام روما حينما خرج الفريق الكتالوني من الدور الـ 8 بعد ريمونتادا مفاجأة من جانب النادي الإيطالي.

كورة اون لاين مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز الليلة من أجل التأهل للدور نصف النهائي كورة اون لاين مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .9:00 مساءاً بتوقيت مصر .10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .10:00 مساءاً بتوقيت العراق .9:00 مساءاً بتوقيت السودان .10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:00 مساءاً بتوقيت تونس .8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .10:00 مساءاً بتوقيت قطر.7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

دقائق قليلة وتنطلق المباراة وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة البث المباشر على قناة بي ان سبورت 1 بتعليق كلا من عصام الشوالي وحفيظ دراجي مباراة قوية اليوم.

بداية اللقاء الآن وسط ترقب الجماهير شاهد المباراة على قناة بي ان سبورت 1 حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز الليلة من أجل التأهل للنصف النهائي دوري ابطال اوروبا.