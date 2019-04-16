شكرا لقرائتكم صور.. طارق مصطفى يوضح حقيقة كيد نجوم الزمالك للأهلاوية بـ"الخمسة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح طارق مصطفى نجم الزمالك السابق، حقيقة كيد نجوم القلعة البيضاء القدامى للأهلاوية، بالتجمع فى أحد ملاعب الكرة الخماسية، والتقاط صورة جماعية مشيرين للرقم 5، وهو ما اعتبره جمهور الأهلى بمثابة السخرية بعدما خسر الفريق من صن داونز بنتيجة 5/0 فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وقال طارق مصطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "نحترم الأهلى وجمهوره، والصورة لم يكن القصد منها السخرية من خسارة فريقهم 5/0 من صن داونز، الأمر باختصار أن نجوم الزمالك القدامى يتجمعون كل أسبوع لخوض مباراة فى ملعب الكرة الخماسى، وبعد كل مباراة نقوم بإلتقاط صورة تشير لنتيجة اللقاء، وهو ما حدث فى تلك المرة".

تابع نجم الزمالك السابق: "فريقى هزم فريق طارق يحيى بالخمسة، فقمنا بإلتقاط الصورة كما نفعل فى كل مرة، إلا أن الجماهير حولتها لسخرية ونحن لا نقصد ذلك، والدليل أننا نقوم بإلتقاط نفس الصورة كل اسبوع مع تغيير الإشارة إلى النتيجة".

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أردف طارق مصطفى حديثه متسائلاً: "من بدء التعصب؟.. الإجابة أن بعض نجوم الأهلى القدامى هم من قاموا بذلك من البداية، لكن نحن والله العظيم لا نقصد من تلك الصورة أى اساءة أو سخرية، ونحترم الجميع".

وضمت الصورة كلا من طارق يحيى، خالد الغندور، أيمن عبد العزيز، عبد الستار صبرى، أسامة حسن، أحمد عبد الرؤوف ونادر السيد.







