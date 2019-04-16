انت الان تتابع تفاصيل خبر الحاسوب الخارق يتوقع بطل "البريميرليغ".. فمن يكون؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 08:58 مساءً - يحتدم الصراع بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة بين مانشستر سيتي وليفربول، قبل أربع مراحل من نهاية البطولة الشهيرة.

وفي هذا الإطار، توقع الحاسوب الخارق، الذي تنبأ سابقاً بتتويج يوفنتوس الإيطالي بلقب النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسباني، فوز مانشستر سيتي بلقب "البريميرليغ" على حساب النجم المصري محمد صلاح ورفاقه.

ولم يكتفِ الحاسوب الخارق بذلك؛ بل توقع تأهل أندية مان سيتي (البطل) وليفربول وتوتنهام وتشيلسي إلى النسخة المقبلة من "أمجد الكؤوس الأوروبية"، على أن يشارك آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، في حين يهبط كارديف سيتي إلى دوري الدرجة الأولى بصحبة هيدرسفيلد تاون وفولهام.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، متقدماً بنقطتين على مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة قد تقلب الأمور رأساً على عقب.

ويرى كثيرون أن ليفربول لديه جدول مباريات "أسهل نسبياً"؛ إذ يواجه كارديف سيتي ونيوكاسل يونايتد (خارج الديار) وهيدرسيفيلد تاون وولفرهامبتون (في أنفليد).

أما مانشستر سيتي، الذي ينافس هذا الموسم على رباعية تاريخية، فيواجه توتنهام وليستر سيتي (في ملعب الاتحاد) ومانشستر يونايتد وبيرنلي وبرايتون (خارج الديار).