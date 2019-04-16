انت الان تتابع الاتحاد الإنجليزي يبرئ حارس كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

كريستال بالاس

كشفت اللجنة التنظيمية المستقلة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن واين هينيسي حارس مرمى فريق كريستال بالاس لم يكن يعرف ما التحية النازية بعدما اتهم بالقيام بها، حيث أنكر حارس كريستال بالاس أنه اضطر لوضع يده على فمه وقام بالصراخ على الشخص الذي التقط له الصورة، وأن أي تشابه بين ما فعله وتحية النازية لم يقصده وجاء من قبيل الصدفة. وطلب واين هينيسي عقد جلسة استماع لمعرفة أقواله من جانب اللجنة التنظيمية بالاتحاد الإنجليزي، وهي التي برأته بداية الشهر الجاري، حيث أكد في جلسة الاستماع أنه لا يعلم ما التحية النازية من الأساس.

وذكرت اللجنة في حكمها: "رغم أن هذا الأمر قد يبدو مستبعدا لمن ينتمون منا إلى جيل أكبر سنا، فإننا لا نرفض تأكيدات اللاعب باعتبارها غير صحيحة". وأضافت: "في الحقيقة، عند استجوابه حول هذا الموضوع، أظهر السيد هينيسي درجة كبيرة جدا من الجهل، ربما تدعو إلى الرثاء، حول أي شيء له علاقة بهتلر، والفاشية، والنظام

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