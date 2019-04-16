الاتحاد الإنجليزي يبرئ حارس كريستال بالاس

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
كريستال بالاس
كشفت اللجنة التنظيمية المستقلة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن واين هينيسي حارس مرمى فريق كريستال بالاس لم يكن يعرف ما التحية النازية بعدما اتهم بالقيام بها، حيث أنكر حارس كريستال بالاس أنه اضطر لوضع يده على فمه وقام بالصراخ على الشخص الذي التقط له الصورة، وأن أي تشابه بين ما فعله وتحية النازية لم يقصده وجاء من قبيل الصدفة. وطلب واين هينيسي عقد جلسة استماع لمعرفة أقواله من جانب اللجنة التنظيمية بالاتحاد الإنجليزي، وهي التي برأته بداية الشهر الجاري، حيث أكد في جلسة الاستماع أنه لا يعلم ما التحية النازية من الأساس.
وذكرت اللجنة في حكمها: "رغم أن هذا الأمر قد يبدو مستبعدا لمن ينتمون منا إلى جيل أكبر سنا، فإننا لا نرفض تأكيدات اللاعب باعتبارها غير صحيحة". وأضافت: "في الحقيقة، عند استجوابه حول هذا الموضوع، أظهر السيد هينيسي درجة كبيرة جدا من الجهل، ربما تدعو إلى الرثاء، حول أي شيء له علاقة بهتلر، والفاشية، والنظام
وأضافت: "في الحقيقة، عند استجوابه حول هذا الموضوع، أظهر السيد هينيسي درجة كبيرة جدا من الجهل، ربما تدعو إلى الرثاء، حول أي شيء له علاقة بهتلر، والفاشية، والنظام النازي".
وتابعت: "المؤسف رغم ذلك أنه يمكن لأي شخص ألا يكون على دراية بتاريخنا والتاريخ العالمي، ولا نشعر أننا ينبغي علينا أن نجد أنه لا يخبرنا الحقيقة حول هذا الأمر".
وأكدت: "كل ما سنقوله إن السيد هينيسي سيتم نصحه بالتعرف على الأحداث التي لا تزال لها تأثيرات على الأشخاص الذين يعيشون في بلد حر".
واتهم هينيسي صاحب 32 عاما في يناير الماضي بقيامه بإيماءة في صورة نشرها زميله بالفريق، الألماني ماكس ماير، على وسائل التواصل الاجتماعي.
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