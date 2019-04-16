انت الان تتابع مانى: كلوب رجل عظيم ويعلم ما يجب فعله للتتويج باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

ساديو مانى- محمد صلاح

كشف الدولى السنغالى ساديو مانى مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، عن علاقته بالمدير الفنى الألمانى للفريق يورجن كلوب، قائلاً فى تصريحات لموقع ليفربول إيكو: "كلوب رجل عظيم، يحب جميع اللاعبين، وقريب من الجميع"، ووصل صاحب الـ27 عاما للمباراة رقم 100 له بقميص الريدز، ويقدم مانى موسمًا متميزًا مع ليفربول، حيث سجل 22 هدفًا فى جميع البطولات، وينافس على لقب هداف الدورى الإنجليزى (البريميرليج) بواقع 18 هدفًا، بجانب زميله فى الفريق ونجم ليفربول محمد صلاح والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى اللذين يعتليان عرش صدارة الهدافين بواقع 19 هدفا.

وقال مانى عن كلوب: "هو رجل عظيم، ومحبوب، يحب جميع اللاعبين، وقريب من الجميع، هو دائما يطلب الكثير لكن دون وضع اللاعبين تحت ضغط، وحققنا تحت قيادته الكثير، ومن الجيد للجميع هنا العمل معه لسنين قادمة". وفي إشارة إلى وصوله للمباراة رقم 100 مع الريدز قال: "الوصول للمباراة رقم 100 مع ليفربول هو شيء عظيم،

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