انت الان تتابع لوفرين يغيب عن مباراة بورتو لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

لوفرين

يغيب الدولي الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه التي تتوجه إلى البرتغال لمواجهة فريق بورتو، التى ستقام فى التاسعة من مساء غد الأربعاء، فى إياب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقال يورجن كلوب فى تصريحات على الموقع الرسمى للريدز: "لوفرين غاب عن التدريبات التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بسبب شعوره بالمرض في أثناء تدريبات الفريق التى أقيمت أمس قبل السفر استعدادا للمباراة، لذلك لم يتمكن من السفر معنا إلى البرتغال لملاقاة بورتو".

Advertisements

وأضاف كلوب في تصريحاته: "جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة غدا، واستعدنا خدمات اللاعب لالانا الذي تغيب عن مباريات الفريق فى الفترة الأخيرة بسبب الشد العضلي الذى حدث له". وأتم: "عاد الأسكتلندي أندي روبرتسون مرة أخرى لقائمة الريدز، وذلك بعد إيقافه عن لقاء الذهاب، لحصوله على الكارت الأصفر أمام فريق بايرن