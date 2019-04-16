الونش يغيب عن مران الزمالك وحفني يواصل التأهيل

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
الزمالك
شارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال الفترة السابقة. وقام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتخصيص فقرة تأهيل خاصة لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك بسبب معاناته من إجهاد عضلي خفيف، حيث عقد جروس جلسة سريعة مع اللاعب اطمأن فيها عليه وطالبه بتنفيذ البرنامج التأهيلي اليوم.
وسمح جروس، لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق بالحصول على راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي وذلك لغيابه عن اللقاء القادم أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف، كما تغيب أحمد مدبولي عن تدريبات الفريق اليوم بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربي. ويؤدي طارق حامد ومحمود كهربا
وسمح جروس، لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق بالحصول على راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي وذلك لغيابه عن اللقاء القادم أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف، كما تغيب أحمد مدبولي عن تدريبات الفريق اليوم بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربي.
ويؤدي طارق حامد ومحمود كهربا فقرة تأهيل خاصة بجيمانيزيوم النادي، وفقًًا للبرنامج الذي وضعه له الجهاز الفني، حيث ينتظم كهربا وحامد غدًا بشكل طبيعي فى التدريبات استعدادا لمباراة الإسماعيلي بالدوري.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نارية أمام فريق النادي الإسماعيلي الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد الجيش الثالث بالسويس.
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