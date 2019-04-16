انت الان تتابع الونش يغيب عن مران الزمالك وحفني يواصل التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

الزمالك

شارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال الفترة السابقة. وقام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتخصيص فقرة تأهيل خاصة لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك بسبب معاناته من إجهاد عضلي خفيف، حيث عقد جروس جلسة سريعة مع اللاعب اطمأن فيها عليه وطالبه بتنفيذ البرنامج التأهيلي اليوم.

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وسمح جروس، لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق بالحصول على راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي وذلك لغيابه عن اللقاء القادم أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف، كما تغيب أحمد مدبولي عن تدريبات الفريق اليوم بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربي. ويؤدي طارق حامد ومحمود كهربا