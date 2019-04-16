انت الان تتابع مخرجة الزمالك وأغادير: قناة الأهلي وراء إيقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
الزمالك وحسنية أغادير
فجرت إيناس عثمان مخرجة مباراة الزمالك ونظيره حسنية أغادير، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أنها علمت بخبر إيقافها وتحويلها للتحقيق من وسائل الإعلام، وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام، ولم يتم إخطاري أو إبلاغي بأي شيء حتى الآن". وقرر هشام رشاد المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون إيقاف إيناس عثمان مخرجة اللقاء وإحالتها للتحقيق، بسبب عدم إعادة اللقطة التي طالب فيها لاعبو حسنية أغادير باحتساب هدف لصالحهم، بدعوى أن الكرة تخطت خط المرمى، وأثارت اللقطة جدلًا واسعًا على مواقع السوشيال ميديا، عقب نهاية اللقاء.
وكشفت إيناس عثمان في تصريحاتها أنها تلقت تهديدات من ألتراس أهلاوي، الذي قام بشحن المسئولين والجماهير لعمل حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضدها قائلة: "أقسم بالله أنا لست زملكاوية، وباشجع الأهلي ومتعصبة، وما حدث ليس متعمدًا من الأساس". وأوضحت: "أنا لست الحكم، الذي لم يحتسب الهدف، وأحب أن أوجه
وأوضحت: "أنا لست الحكم، الذي لم يحتسب الهدف، وأحب أن أوجه سؤالا للمسئولين هل لو أعيدت اللقطة في الحال سيحتسبها الحكم؟.. اللعب كان ساريا والأهم هو استكمال بث اللقطات المباشرة، وعندما أتيحت الفرصة قمت بإعادة اللقطة مرتين".
وأضافت: "الأهلي ليس طرفًا في المباراة، حتى يتم الهجوم عليَّ عبر قناة الأهلي، وعدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، اللذين خصصا برنامجهما لشحن الجماهير ضدي، للأسف الشديد، التليفزيون يأخذ قرارات، حسب ردود أفعال السوشيال ميديا ولم يقف أحد بجوارنا لحمايتنا من هذا الهجوم، بل يتم إيقافنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مخرجة الزمالك وأغادير: قناة الأهلي وراء إيقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.