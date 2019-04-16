صحيفة جزائرية تكشف رد فعل عمرو فهمي بعد إقالته

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تحرير:أحمد سعيد ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
عمرو مراد فهمي
كشف تقرير جزائري عن تفاصيل ما حدث في فندق الماريوت بالقاهرة الذي شهد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يومي 11 و12 أبريل الجاري الذي تم اتخاذ فيه قرار إقالة عمرو مراد فهمي سكرتير عام الكاف وتعيين المغربي معاذ حجي بدلًا منه. ونشرت جريدة "بطولة" باللغة الفرنسية أن عمرو فهمي قرر القتال حتى النهاية، وأشارت إلى أن فهمي علم بفصله في أثناء وجوده في بهو فندق ماريوت، حيث جلس قليلا وحده قبل الانضمام إلى غرفته لتجميع أغراضه، ولم يعد إلى البهو، ومنذ ذلك التوقيت لم يتمكن أحد من الوصول إليه.
وأردف التقرير: "لم يدل فهمي بأي تصريحات ورفض كل طلبات الصحفيين بذلك، وقال أحد المقربين منه إن الضربة كانت وحشية". وأعلن الكاف إعادة هيكلة الإدارة المركزية للاتحاد الإفريقي، وإقالة عمرو فهمي وإقالة الصادق العلاوي من منصبه كنائب لفهمي للشؤون الإدارية والمالية، وتعيين المغربي حجي بدلا من عمرو فهمي. وكشف
وأردف التقرير: "لم يدل فهمي بأي تصريحات ورفض كل طلبات الصحفيين بذلك، وقال أحد المقربين منه إن الضربة كانت وحشية".
وأعلن الكاف إعادة هيكلة الإدارة المركزية للاتحاد الإفريقي، وإقالة عمرو فهمي وإقالة الصادق العلاوي من منصبه كنائب لفهمي للشؤون الإدارية والمالية، وتعيين المغربي حجي بدلا من عمرو فهمي.
وكشف تقرير نشرته وكالة "رويترز"، عن الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بالمصري عمرو مصطفى فهمي وتعيين المغربى معاذ حجى بدلًا منه، مشيرًا إلى أن الاتهامات التي وجهها فهمي إلى أحمد أحمد الذي تولى رئاسة الكاف منذ عامين، بعد رحيل الكاميروني عيسى حياتو، بالحصول على رشاوى، واتهامات جنسية، وإساءة استخدام مئات الآلاف من الدولارات، لصالح الرجل المدغشقري، في ضربة محتملة لجهود الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتنظيف اللعبة بعد سلسلة الفضائح الأخيرة.
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