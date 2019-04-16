الان تتابع الانضباط تعاقب “الأهلي” بسبب “علب مياه” ألقاها الجمهور في مباراة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال. وجاءت العقوبة لإلقاء جماهير النادي قارورات ماء خلال المباراة التي جمعت فريقهم بالهلال الجمعة الماضي.

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