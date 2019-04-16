طريق وصول الهلال والنجم الساحلي لنهائي كأس زايد للأبطال

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

استطاع الهلال السعودي و النجم الساحلي التونسي الوصول إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تفوقهم في الأدوار الإقصائية حتى وصولهم إلى النهائي و الذي تقرر أن يكون يوم الخميس المقبل الـ18 من شهر أبريل الجاري على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتعرض “الخليج 365” مشوار الفريقين في البطولة منذ انطلاقتها:

#الهلال:

في دور الـ32 واجه الهلال نظيره الشباب العماني ذهابا واستطاع الفوز عليه بهدف دون رد وفي لقاء الإياب انتهى كذلك بهدف دون رد لصالح الهلال، وفي دور الـ16 جاءت القرعة والتقى الهلال بنظيره نفط العراقي و انتهى لقاء الذهاب بـ4-0 و في لقاء الإياب بالعراق انتهى 2-0، وفي دور الـ8 جعلت القرعة الأزرق يلتقي بأخضر مصر الاتحاد السكندري و انتهى لقاء الذهاب بـ3-0 و إيابا انتهى بالتعادل السلبي 0-0.

وفي دور نصف النهائي التقى الهلال بشقيقه النادي الأهلي السعودي وانتهى لقاء الذهاب بهدف دون رد لصالح الهلال وكان لقاء الإياب هدف دون رد لصالح أهلي جدة لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح و يفوز الزعيم الهلالي بثلاثة مقابل اثنين.

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#النجم الساحلي التونسي:

التقى في دور الـ32 بالرمثا الأردني وانتهى اللقاء بثلاثية لهدف وحيد للنجم الساحلي و في لقاء الإياب تكررت النتيجة ذاتها لصالح النجم الساحلي، وفي دور الـ16 جاءت القرعة مع الوداد المغربي وانتهى لقاء الذهاب سلبي بين الفريقين و في الإياب انتصر النجم الساحلي بهدف دون رد.

وفي دور ربع النهائي حطت القرعة النجم الساحلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، وانتهى لقاء الذهاب بهدفين دون رد وفي الإياب انتصر الرجاء البيضاوي بهدف دون رد وفي لقاء نصف النهائي جمّع المريخ السوداني بالنجم الساحلي التونسي وانتهى لقاء الذهاب بهدف دون رد لصالح التونسيين و لقاء الإياب انتهى سلبي بين الفريقين.

#حصيلة الفريقين في البطولة:

استطاع الهلال الفوز في 7 مباريات و التعادل في واحدة و استطاع تسجيل 12 هدفاً وولج مرماه هدف وحيد في طوال البطولة ، النجم الساحلي استطاع أن يفوز في 5 مباريات والتعادل في 2 و الخسارة في 1 واستطاعوا أن يسجلوا 10 أهداف وولج مرماهم 3 أهداف.