الامارات | عبد الله حسن يشارك في المؤتمر الثالث لإعداد محاضري المدربين

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حسن يشارك في المؤتمر الثالث لإعداد محاضري المدربين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح اتحاد كرة القدم رئيس قسم التدريب في الاتحاد، المحاضر الآسيوي عبد الله حسن للمشاركة في المؤتمر الثالث لإعداد محاضري المدربين والذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري.

وستناقش جلسات المؤتمر مجموعة من الجلسات تتضمن مستحدثات التدريب في آسيا وفقاً لقواعد وإرشادات تدريب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعملية تطوير مدربي آسيا، بالإضافة لمناقشة التوجهات العالمية في هذا الشأن فضلا عن عقد جلسات نقاش جماعية لتبادل المقترحات والأفكار والخبرات.

ويعد عبد الله حسن من الكفاءات الإماراتية المميزة في هذا المجال ويتمتع بخبرات كبيرة وقدرات عالية كونه أحد أبرز المحاضرين في الاتحاد القاري في مجال التدريب.