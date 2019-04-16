بعثة ليفربول في الطريق للبرتغال لمواجهة بورتو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب غادرت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، إلى البرتغال، لمواجهة بورتو ، الأربعاء، على ملعب "الدراجاو"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز، بهدفين دون رد،، ويدخل الفريق الإنجليزي، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على تشيلسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن فعاليات الجولة الـ34، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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