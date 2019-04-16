الصربي نوفاك دوكوفيتش يتأهل لدور الـ16 ببطولة مونت كارلو للتنس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأهل الصربي نوفاك دوكوفيتش للدور الـ16 ببطولة مونت كارلو للتنس، عقب فوزه الألماني فيليب كولشرايبر بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و4-6 و6-4. Advertisements وودع الكرواتي مارين شيليتش البطولة بعد خسارته على يد الأرجنتيني جيدو بيلا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و7-5 و1-6. وصعد الفرنسي جيل سيمون لنفس الدور عقب تغلبه على الأسترالي اليكسي بوبرين بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-1. وعبر الإيطالي لورينزو سونيجو لنفس الدرو على حساب الروسي كاران خاشانوف بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4.

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