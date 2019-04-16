شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتسلح بالذكريات أمام بورتو فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بذكريات 2018 وأفضلية هدفين، يحل فريق ليفربول، ضيفا ثقيلا على بورتو البرتغالى، على ملعب «دراجاو»، ضمن منافسات جولة الإياب للدور ربع النهائى ببطولة دورى ابطال أوروبا، والتى من المقرر أن تنطلق عند التاسعة مساء.

ويعد ليفربول مرشحًا لبلوغ نصف النهائى للمرة الثانية على التوالى والـ11 في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب، آخرها عام 2005 في نهائى إسطنبول الشهير حين حول تخلفه أمام ميلان الإيطالى صفر-3 في الشوط الأول إلى تعادل 3-3 في الوقت الأصلى قبل أن يتوج بطلا بركلات الترجيح.

وحسم فريق المدرب الألمانى يورجن كلوب لقاء الذهاب بهدفين نظيفين ويخوض مباراة الأربعاء مع ذكريات الموسم الماضى حين اكتسح بورتو 5- صفر على الملعب ذاته في ذهاب ثمن النهائى بفضل ثلاثية للسنغالى ساديو مانيه، قبل التعادل إيابا في «أنفيلد» دون أهداف.

وبعد مباراة الذهاب ضد بطل 1987 و1994 و2004، شدد كلوب أن على فريقه «القتال مرة أخرى» حين يحل ضيفا على ملعب «دراجاو»، مضيفا: «نحن سعداء، إنها مباراة الذهاب وستكون هناك مواجهة قوية في الإياب. سجلنا هدفين وسيطرنا على الكرة معظم الوقت».

Advertisements

ويعول ليفربول على سجله في هذه المرحلة من المسابقة، إذ تأهل إلى نصف النهائى في 10 من المرات الـ14 التي بلغ فيها سابقا ربع النهائى.

كما أنه يخوض لقاء الأربعاء بمعنويات مرتفعة جدا بعدما فك الأحد عقدته أمام ضيفه تشيلسى وحقق فوزه الأول في ملعبه «أنفيلد» على النادى اللندنى منذ مايو 2012، وجاء بنتيجة 2- صفر في المرحلة 34 من الدورى المحلى بفضل هدفين لمانيه والمصرى محمد صلاح الذي سجل هدفا رائعا رد عبره بأفضل طريقة على الإهانات العنصرية التي طالته من قبل بعض من جمهور فريقه السابق تشيلسى الخميس على هامش مباراة الأخير مع مضيفه سلافيا براغ التشيكى في «يوروبا ليج».

فيما سيكون على مانشستر سيتى تخطى عقبة ضيفه وغريمه المحلى توتنهام مرتين خلال الأسبوع الحالى إذا ما أراد مواصلة حلمه بتحقيق رباعية تاريخية، أولها الأربعاء حين يستضيف النادى اللندنى في إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، عند التاسعة مساء.

وحسم توتنهام الفصل الأول من هذه المواجهة الإنجليزية القارية بالفوز ذهابا، في أول اختبار أوروبى على ملعبه الجديد «توتنهام هوتسبر ستاديوم»، بهدف وحيد سجله قبل 12 دقيقة على النهاية الكورى الجنوبى سون هيونج مين في مباراة أضاع خلالها سيتى ركلة جزاء في الدقائق الأولى عبر الأرجنتينى سيرجيو أجوير، وكانت كفيلة على الأرجح بتغيير مجرى اللقاء.

وشاءت الصدف أن يلعب توتنهام في هذه الأمتار الأخيرة من الموسم دورا أساسيا في تحديد مصير سيتى وحلمه بإحراز رباعية تاريخية، إذ يحل النادى اللندنى ضيفا على رجال المدرب الإسبانى جوسيب جوارديولا السبت أيضا في المرحلة الـ35 من الدورى الممتاز الذي يتصدره ليفربول بفارق نقطتين عن بطل الموسم الأخير، لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد.