شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيري» يستقر على الدفع بـ«جنش» في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، على منح محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فرصته كاملة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة بسبب ثباته على مستواه في مباريات فريقه المحلية والإفريقية وعدم إثارته للمشاكل خلال المباريات السابقة.

كان «أجيرى» قد أشاد بمستوى الحارس عقب مشاركته في مباراة نيجيريا الودية، فضلا عن التزامه داخل المعسكر وتواجده بغرفته طوال فترة المعسكر السابق، وأكد «أجيرى» لجهازه المعاون أن «جنش» هو أكثر الحراس المرشحين للمنتخب الوطنى ثباتا على مستواه، فضلا عن الهدوء الذي اتسم به خلال الفترة الأخيرة بعدما تحدث معه أفراد من الجهاز الفنى للمنتخب وطالبوه بعدم افتعال المشاكل نهائيا، فيما دخل الثلاثى محمد عواد، المحترف بنادى الوحدة السعودى، ومحمد الشناوى، حارس الأهلى، وأحمد الشناوى، حارس بيراميدز، ضمن المرشحين ليتواجدوا في القائمة النهائية للفريق.

وينتظر أن يرسل المنتخب الوطنى قائمته النهائية المشاركة في البطولة يوم 11 يونيو المقبل، أي قبل 10 أيام من موعد أول مباراة رسمية في البطولة المقرر لها يوم 21 أمام زيمبابوى.. فيما استفسر لاعبو المنتخب الوطنى في المعسكر الأخير من إيهاب لهيطة، مدير الفريق، عن اعتماد اللائحة المالية التي تخص مكافآت الحصول على اللقب الإفريقى حتى لا تحدث أزمة مع اتحاد الكرة مثلما حدث عقب التأهل لمونديال روسيا 2018 عندما اعترض اللاعبون على المكافآت المالية قبل زيادتها إلى 600 ألف جنيه لكل لاعب في ذلك الوقت بشكل رسمى، فضلا عن حصولهم على مكافآت إضافية من خارج اللائحة للجبلاية.