شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته للإسماعيلي بملعبه عصر الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى، خوض آخر تدريباته عصر غد الأربعاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز، على أن يسافر الفريق بعدها للسويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ويواجه الزمالك فريق الإسماعيلي في مباراة مؤجلة بالدوري، الخميس المقبل، باستاد الجيش في السويس.