شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته للإسماعيلي بملعبه عصر الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى، خوض آخر تدريباته عصر غد الأربعاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز، على أن يسافر الفريق بعدها للسويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء.
ويواجه الزمالك فريق الإسماعيلي في مباراة مؤجلة بالدوري، الخميس المقبل، باستاد الجيش في السويس.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته للإسماعيلي بملعبه عصر الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.