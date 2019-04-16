شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يعلن موعد مباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء، أن مباراته أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ستقام يوم السبت الموافق 27 إبريل الجاري.

وأكد الترجي، عبر موقعه على الإنترنت، موعد المباراة المقررة على ملعب رادس بصفة رسمية، بعد أن كان مقررا في البداية إقامتها يوم الجمعة 26 إبريل.

كذلك أعلن الترجي أن مباراة الإياب المقررة على ملعب لوبومباتشي ستقام في الرابع من مايو المقبل.