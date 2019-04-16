شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يخضع لعملية جراحية بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يخضع فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي ونادي الزمالك لجراحة عاجلة غداً بتونس، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية ضرورة التدخل الجراحي. ومن المقرر أن يسافر فرجاني إلى تونس لإجراء العملية الجراحية، بعدما طلب الاتحاد التونسي سفر اللاعب إلى بلاده لإجراء الفحوصات الطبية والخضوع للجراحة اللازمة، بتنسيق مع الجهاز الفني للزمالك.

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