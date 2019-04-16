شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ومدبولي راحة من تدريبات الزمالك بإذن جروس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سمح السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمحمود حمدي الونش، مدافع الفريق، بالحصول على راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي وذلك لغيابه عن اللقاء القادم أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف.
كما تغيب أحمد مدبولي عن تدريبات الفريق اليوم بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربي اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل في الدوري الممتاز .
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