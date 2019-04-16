شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل مصري يشتري سيارة ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زعم الممثل المصري محمد على شرائه لسيارة فيراري كانت مملوكة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي .

وشارك «علي» عبر حسابه الشخصي غير الموثق على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي بوست أكد من خلاله إنه قرر شراء تلك السيارة رغم امتلاكه واحدة أخرى ماركة «بورش»، مؤكدًا أنه باعها لأحد المعارض بإسبانيا وقام بشراء السيارة حيث أكد له البائع أنها كانت مملوكة للنجم «ميسي».

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وأضاف: «أوراق السيارة مثبت فيها أنها كانت ملك ليونيل ميسي، وقد أكد لي البائع أنه زبون دائم لدى المعرض».

وتابع الممثل المصري أنه أخبر صاحب معرض السيارات أنه لشرف له أن يقود سيارة للاعب عالمي، فقام بشرائها، ولكنه قام بإضافة بعض التعديلات عليها، لكي تكتسب روح الفراعنة.

يذكر أن محمد على شارك في شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل «طايع»، أمام الممثل المصري، عمرو يوسف.