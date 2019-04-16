شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب شارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، بعد أن أنهي اللاعب البرنامج التأهيلي الذي أعد له خلال الفترة السابقة. ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل فى الدوري الممتاز.

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