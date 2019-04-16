صدمة للهلال السعودي قبل نهائي البطولة العربية

تأكد غياب أندريه مارتن كاريلو لاعب فريق الهلال السعودي عن مواجهة النجم الساحلي التونسي الخميس المقبل في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

كان الهلال فاز على الأهلي بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نهائي كأس زايد.

ويغيب كاريلو عن لقاء النجم بسبب الإصابة، حيث أكد الجهاز الطبي بفريق الهلال أن اللاعب يحتاج إلى راحة أسبوع.

ويأمل الهلال في تحقيق أول بطولة له في هذا الموسم، بعدما بات قريبا من التتويج بالدوري.