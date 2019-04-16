حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الوحدات البحريني والجيش السوري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي. سجل باسل مصطفى للجيش السوري في الدقيقة 54 قبل أن يتعادل حسن عبد الفتاح للوحدات بالدقيقة 86. الوقت لم يسمح للجيش السوري أن يضيف الهدف الثاني رغم الهجمات الخطيرة التي سُنحت له. رصيد الجيش ارتفع إلى النقطة 8 في الصدارة ، فيما ارتفع رصيد الوحدات إلى النقطة 7 بالمركز الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم مواجهة الجيش السوري والوحدات البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.