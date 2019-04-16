بوكيتينو يرفع راية الكفاح أمام مانشستر سيتي

قال ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، إن فريقه سيظل فخورًا بنفسه، أيا كان ما سيحدث في مواجهة مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف بوكيتينو في المؤتمر التقديمي "أيا كان ما سيحدث، سنظل فخورين بالطريق الذي قطعناه في دوري الأبطال، لكن هذا لا يعني أننا لن نكافح".

ويخوض توتنهام، المباراة بعد أن فاز ذهابا على مانشستر سيتي في ملعب وايت هارت لين الجديد، بهدف نظيف.

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وتابع بوكيتينو "الفوز عليهم في مباراة الذهاب كان نتيجة مذهلة، لكن التأهل لم يحسم بعد".

ولن يشارك المهاجم هاري كين في المباراة التي يحتضنها ملعب الاتحاد نتيجة إصابته في الكاحل، بجانب وجود شكوك حول إمكانية لحاق ديلي آلي المصاب.

وحول هذا الأمر، أوضح بوكيتينو "سنخوض اليوم المران الأخير، وسنقرر إن كان سيبدأ المباراة أساسيا أم سيجلس على الدكة".