مدرب بورتو: ليفربول أفضل فريق في العالم.. أحيانا!

أكد سيرخيو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، أن فريق ليفربول الإنجليزي هو افضل فريق في العالم في بعض الأحيان، قبل مواجهتهما المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على بورتو، غدا الأربعاء، على ملعب الدراجاو، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-0.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليس هناك دافع أكبر من المنافسة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والقدرة على صناعة تحول تاريخي".

وأضاف: "أحب الطريقة التي يلعب بها ليفربول، على الرغم من أنها ليست الطريقة التي أتبعها، ولكن ليفربول هو الفريق الأفضل في العالم في بعض الأحيان".

وأبدى المدرب البرتغالي خشيته من السرعات التي يتمتع بها لاعبو ليفربول في الخط الأمامي، خاصة في ظل الحاجة إلى الفوز بفارق هدفين أو أكثر للتأهل في الدور نصف النهائي، ولكنه أكد ثقته في لاعبيه.