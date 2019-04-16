القضاء التونسي يفك سجن شكري الواعر

برّأ القضاء التونسي مساء اليوم الثلاثاء الحارس الدولي السابق للترجي شكري الواعر من تهمة تزوير وثائق عقار بجهة قرطاج، بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
ومن المنتظر أن يغادر الواعر السجن الليلة، بعد ثبوت عدم صحة الاتهام الموجه إليه، الذي أودع بسببه السجن، منذ شهر فبراير الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن شكري الواعر (52 عامًا) يعتبر من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة التونسية، وقد لعب في صفوف الترجي 375 مباراة في الفترة من 1986 إلى 2002، كما احترف في نادي جنوى الإيطالي لموسم واحد، كما دافع عن ألوان منتخب تونس من 1993 إلى 2002، لعب خلالها 93 مباراة دولية.
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