إقبال هلالي على تذاكر نهائي البطولة العربية للأندية

شهدت عملية بيع تذاكر المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية، والتي ستجمع بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، الخميس المقبل، على ملعب هزاع بن زايد، إقبالًا كبيرًا من جماهير "الزعيم".

واقتربت التذاكر المخصصة لجماهير الهلال السعودي من النفاد، بعد تخصيص 10 آلاف تذكرة لكل فريق.

ويحظى الهلال بشعبية كبيرة في الإمارات، وقد تطرح بعض التذاكر المخصصة للنجم الساحلي، للبيع لجماهير ممثل الكرة السعودية، في ظل قلة الإقبال عليها من الجمهور التونسي.

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وتم تخصيص الجهة اليسرى للمنصة، لحضور جماهير الهلال، بينما ستكون الجهة اليمنى من المنصة، مخصصة لجمهور النجم الساحلي.

وخصصت اللجنة المنظمة، 3 سيارات وجوائز قيمة أخرى سيتم السحب عليها، من أجل الجماهير الحاضرة للمباراة النهائية.

وتقرر أن يعقد مدربا الهلال والنجم الساحلي، الكرواتي زوران ماميتش، والفرنسى روجيه لومير، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الاربعاء، للحديث عن تفاصيل وتحضيرات الفريقين.