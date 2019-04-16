مجدى عبدالغنى : امم إفريقيا تحت 17 سنة مليئة بالمواهب الكروية

اكد مجدى عبدالغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم والموجود حاليا بتنزانيا ان مباريات بطولة امم افريقيا للشباب تحت 17سنة تتميز بالقوة والندية بالرغم من صغر الاعمار السنية مؤكدًا أن هناك مباريات قوية وعامرة بالاهداف الى جانب ان البطولة بها الكثير من المواهب المبشرة والتى سوف يكون لها باع فى الاندية الافريقية مستقبلا.

واضاف عبدالغني أنه متواجد بتنزانيا بصحبة احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقى واعضاء المكتب التنفيذى للكاف حيث تم اختياره عضو فى اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي بداءت اول امس الاحد وتستمر حتى الثامن والعشرون من نفس الشهر.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية غدًا الأربعاء حيث تلتقي نيجيريا التي انتصرت في المباراة الأولى على تنزانيا بخمسة أهداف لأربعة، مع أنغولا فيما تلافى أوغندا تنزانيا منظم البطولة في الجولة الأولى.

وفى المجموعة الثانية يواجه المنتخب المغربى الكاميرون المنتصر في مباراته الاولى على غينيا بهدفين ويواجه منتخب السنغال منتخب غينيا.