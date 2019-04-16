لاعب بورتو: قادرون على تخطي عقبة ليفربول

أكد هيكتور هيريرا، لاعب وسط بورتو البرتغالي، أن فريقه قادر على تخطي عقبة ليفربول الإنجليزي ومواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم الهزيمة في مباراة الذهاب.

وكان يورتو قد تعرض للهزيمة أمام ليفربول بنتيجة 0-2، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهته غدا على ملعب الدراجاو في مباراة الإياب.

وقال هيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليس هناك رغبة في الانتقام، نتيجة الموسم الماضي باتت من الماضي، لدينا فرصة في مواصلة صناعة التاريخ، ولا نريد أن نخسر تلك الفرصة.

وكان ليفربول قد تغلب على بورتو بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ثمن النهائي في الموسم الماضي، قبل أن يعود للدور ربع النهائي في الموسم الحالي عقب تخطي روما الإيطالي.

وأضاف لاعب الوسط المكسيكي: "في مباراة الذهاب رأيت أننا قادرون على مواجهة فريق بحجم ليفربول، هم لديهم الأفضلية، ولكنني أؤمن بقدرة اللاعبين والفريق على الخروج بنتيجة جيدة واستكمال حلم دوري أبطال أوروبا".