مدرب بورتو يعترف بصعوبة قلب الطاولة أمام ليفربول

صرح سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لبورتو البرتغالي، بصعوبة المواجهة المنتظرة، غدًا الأربعاء، أمام ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن تعويض الهزيمة 0-2 لن يكون سهلًا على الإطلاق.

ويلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ليفربول على ملعبه ذهابا.

وقال كونسيساو، في المؤتمر التقديمي "تعويض نتيجة مباراة الذهاب سيكون مهمة صعبة، لما يمتلكه ليفربول من إمكانيات فردية وجماعية هائلة".

وتابع "من أجل تحقيق هذا، يجب علينا تقديم أداء جيد في الدفاع وتحقيق التوازن مع الناحية الهجومية".

وأضاف "تأخرنا بهدفين ذهابا أمام فريق قوي للغاية، يجب علينا أن نعمل بشكل جيد على تحسين الأداء الدفاعي، من الضروري للغاية أن نصحح الأخطاء الهجومية ونتمتع بالتوازن".

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وأوضح كونسيساو أن فريقه يتمتع بتركيز تام ويدرك مدى قوة المنافس، منوهًا "ليس من الصعب تحليل مستوى وأداء ليفربول، ولكن الصعب هو قلب نتيجة مباراة الذهاب لصالحنا في النتيجة الإجمالية".

وأردف "يجب علينا أن نتسم بالسرعة والحسم في الناحية الهجومية، منافسنا في غاية القوة. ولهذا يجب أن نتحلى بالتركيز واليقظة والذكاء".

وأعرب كونسيساو عن شكواه من عدم مراعاة مشاركة الفريق في المسابقة الأوروبية، حيث سيخوض الفريق مباراته التالية في الدوري البرتغالي أمام سانتا كلارا، السبت المقبل، رغم أنه من الممكن أن يخوض الفريق، المباراة، يوم الإثنين المقبل.

وأضاف "في هولندا، حصل أياكس على راحة من أجل الاستعداد لمواجهة ريال مدريد الإسباني"، مشيرا إلى أن هذا يمثل حماية للفرق التي تشارك في البطولات الأوروبية.