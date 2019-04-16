ديلي آلي يعود لتدريبات توتنهام قبل مواجهة سيتي في دوري الأبطال

شارك ديلي آلي نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي في تدريب فريقه الأخير، قبل مواجهة مانشستر سيتي مساء غد الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وخرج آلي من مواجهة الذهاب بين الفريقين مساء الثلاثاء الماضي مصابًا في اليد، وغاب عن مواجهة توتنهام أمام هادرسفيلد تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما دعم الأرجنتيني إيريك لاميلا صفوف توتنهام هوتسبر، حيث شارك في تدريبات الفريق اليوم بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي.

ويستضيف ستاد الاتحاد بمدينة مانشستر في التاسعة مساء غد الأربعاء مواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبر، وفاز الأخير بهدف نظيف في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.