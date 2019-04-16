شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الإعلامية باتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الأخير في الموسم وتكرم أعضائها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مساء أمس (الاثنين) في جامعة الملك سعود اجتماعها الأخير بعد نهاية الموسم التاسع لبطولات اتحاد الجامعات برئاسة المستشار رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدكتور تركي بن فهد العيار، وبحضور أمين عام الاتحاد الدكتور صلاح السقاء وأعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الأنباء السعودية.

وبدأ الاجتماع بكلمة من الدكتور تركي العيار رحب وشكر فيها الأمين العام لحضوره اللقاء كما شكر أعضاء اللجنة على حضورهم موضحاً بأن التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد في الموسم التاسع حققت ولله الحمد نجاحاً باهراً من حيث الكم والكيف فاقت احصائيات الموسم المنصرم «الثامن» إذ بلغت الأخبار المنشورة في الصحف التقليدية والإلكترونية 600 خبر وإجمالي ساعات البث المباشر عبر قناة 22 الراعي الفضائي 106 ساعات و عدد الصور الموثقة لجميع البطولات 7000 صورة و إجمالي التغريدات ما يقارب من 10 آلاف تغريدة، إلى جانب إجراء أكثر من 30 لقاء تلفزيوني مع مدراء ووكلاء وعمداء شوؤن الطلاب بالجامعات المشاركة في البطولات ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والأمين العام ومستشاريه ومدراء البطولة.

وأكد العيار أن نجاح التغطيات الإعلامية كان بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم كبير من رئيس الاتحاد الدكتور عبدالله البقمي والأمين العام الدكتور صلاح السقاء، مقدماً شكره لجميع أعضاء اللجنة الإعلامية على جهودهم المتميزة، متمنياً لهم دوام التوفيق ومتطلعاً إلى مضاعفة الجهود في الموسم القادم العاشر الذي تضاف إليه مشاريع إعلامية جديدة من أبرزها إعداد برنامج أسبوعي عن رياضة الجامعات في القنوات الرياضية.

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بعد ذلك ألقى الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء كلمة شكر فيها اللجنة الإعلامية برئاسة الدكتور تركي العيار معرباً عن سعادته بحجم وجودة التغطيات الإعلامية للموسم التاسع، لافتاً النظر إلى تطور مستوى التغطيات الإعلامية للاتحاد منذ إنشاء هذه اللجنة برئاسة العيار، متمنيا مضاعفة الجهود في الموسم القادم العاشر إيماناً من الاتحاد بأهمية اللجنة الإعلامية ودورها الفعال في إبراز بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات وتسليط الضوء على إنجازاته الرامية إلى تعميم وتطوير الرياضة الجامعية.

بعد ذلك ألقى عضو اللجنة الإعلامية ورئيس تحرير صحيفة الرؤية الدولية الدكتور حزام الزهراني كلمة عبر فيها عن سروره بنجاح التغطيات الإعلامية التي تميزت بجودتها، مؤكداً استعداده وبقية الأعضاء العمل كفريق واحد لبذل المزيد من الجهود في الموسم القادم العاشر و تحقيق التطلعات المنشودة.

بعد ذلك قام الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء والمستشار ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار بتكريم أعضاء اللجنة وتقديم الدروع التقديرية لهم ثم التقطت الصور التذكارية.