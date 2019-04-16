شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الرياضي»: البدء باستقبال المشاركات لجائزة التميز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن بداية فترة استقبال المشاركات في «جائزة التميز للإعلام الرياضي» وذلك اعتباراً من 15 أبريل وحتى 20 مايو، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة http://ssmfaward.com/award.

وتعد الجائزة التي تم إطلاقها في منتصف شهر مارس الماضي أول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية المقدمة، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال.

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وتتضمن هذه الجائزة 7 فروع: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيراً الإعلامي الأولمبي، وكان الاتحاد قد حدّد عدداً من الشروط اللازم توفرها للدخول في هذه الجائزة والمشاركة بها، وهي أن يكون المتقدم عضواً في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد، كما أن يكون موضوع المشاركة مقتصراً على المجال الرياضي فقط، بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة المذكورة أعلاه وبمشاركة واحدة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي الحالي 2018 - 2019، مع إرفاق رابط النشر الرسمي للمشاركة.

وتأتي هذه الجائزة لتواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي، التي تلقى حضوراً إعلامياً كبيراً من جميع دول العالم وتغطية واسعة للأحداث والمنافسات المختلفة.

وتعد «جائزة التميز للإعلام الرياضي» من المبادرات النوعية التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية، والارتقاء بالإعلام الرياضي للوصول إلى درجة عالية من الاحترافية التي تتوافق مع التطلعات وتحقق التميز.