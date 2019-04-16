شكرا لقرائتكم مجدى عبدالغنى: أمم أفريقيا للشباب تتميز بالقوة والندية رغم صغر الأعمار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبدالغنى عضوالاتحاد المصرى لكرة القدم والموجود حاليا بتنزانيا، أن مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 17سنة تتميز بالقوة والندية برغم صغر الأعمار السنية، وأن هناك مباريات جميلة وعامرة بالاهداف إلى جانب أن البطولة بها الكثير من المواهب المبشرة والتى سوف يكون لها باع فى الأندية الأفريقية مستقبلا.

وأضاف إننى متواجد هنا بصحبة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وأعضاء المكتب التنفيذى للكاف حيث تم اختيار عضو فى اللجنة العليا المنظمة للبطولة بدأت أول أمس الاحد وتستمر حتى الثامن والعشرون من نفس الشهر.

أما عن مباريات الجولة الثانية فتستأنف غد الأربعاء منافسات بطولة إفريقيا تحت 17سنة ففى المجموعة الأولى.

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تلتقى نيجيريا التي انتصرت في المباراة الأولى على تنزانيا بخمسة أهداف لأربعة، مع أنغولا فيما تلافى أوغندا تنزانيا منظم البطولة.

وفى المجموعة الثانية يواجه المنتخب المغربى الكاميرون المنتصر في مباراته الاولى على غينيا بهدفين ويواجه منتخب السنغال منتخب غينيا.