شكرا لقرائتكم ناشئات كرة اليد مواليد 2002 يفوز على نظيره رومانيا بنتيجة 20 /17... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 على نظيره رومانيا بنتيجة 20 /17 ، فى إطار الفترة المسائية ببطولة البحر المتوسط للناشئات لكرة اليد والتى تستضيفها مونتينيجرو وتستمر حتى يوم 21 ابريل الحالى. كان منتخب ناشئات اليد تلقى خسارة من رومانيا بنتيجة 23 / 15 فى الفترة الصباحية ، بعدما فاز على كرواتيا أمس الأثنين فى أولى لقاءاته 23 / 18 . Advertisements يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى والتى تضم كرواتيا ورومانيا وتركيا فيما تضم المجموعة الثانية منتخب مونتينيجرو ومنتخب فرنسا ومنتخب تونس ومنتخب ايطاليا. وتضم بعثة منتخب مصر الوطنى كلا من اللاعبات ،ملك طلعت - منة الله سيد - ياسمين جمال - أمينة هشام - فرح حازم - سارة يحيى - نهى أيمن - رحمة محمد عبد السلام - نورة محمود - روان سعيد - مريم أسامة - ياسمين وليد - شهد حسام - جود أحمد - جنا صلاح - جنا حسام.

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