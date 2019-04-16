شكرا لقرائتكم جروس يخصص فقرة من مران الزمالك لتأهيل خاصة لعبد الله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، بتخصيص فقرة تأهيل خاصة لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك بسبب معاناته من إجهاد عضلي خفيف.

وعقد جروس جلسة سريعة مع اللاعب اطمأن فيها عليه ومن ثم طالبه بتنفيذ البرنامج التأهيلي اليوم، حتى يصبح جاهزًا لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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كما يؤدي طارق حامد ومحمود كهربا، فقرة تأهيل خاصة بجمانيزيوم النادي، وذلك وفقًا لبرنامج أعده لهما الجهاز الفنى، لمعالجة حالة الإجهاد التي يعاني منها الثنائي، ومن المقرر أن ينتظم كهربا وحامد غدا بشكل طبيعي فى التدريبات استعدادا لمباراة الإسماعيلي بالدوري.