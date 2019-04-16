شكرا لقرائتكم الونش أجازة من تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمود حمدى الونش مدافع فريق الزمالك، على إذن من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول علي راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي وذلك لغيابه عن اللقاء القادم أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف.

ويعود محمد عبد الغنى لقيادة دفاع الزمالك بجوار محمود علاء نظرًا لغياب "الونش" عن فريقه فى مواجهة الدراويش، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام المصرى التى أقيمت أمس الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بنتيجة 2/1.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كما تغيب أحمد مدبولي عن تدريبات الفريق اليوم، بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربي اليوم.