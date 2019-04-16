شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتسلم 25 ألف دولار من مسئولو المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار من مسئولو النادي المصري، نظير استقدام حكام أجانب لمباراتهم أمام الأهلي المقرر 25 إبريل الجاري . كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن المصري، سدد مبلغ 25 ألف دولار وتم البدأ فى مفاوضة أكثر من دولة لإختيار حكام أجانب. Advertisements كان المصرى قد طلب تعيين حكام أجانب لمباراته أمام الأهلى المقرر لها 25 إبريل من الشهر الجاري.

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