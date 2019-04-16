شكرا لقرائتكم المقاولون العرب تجدد لثنائى الفريق إبراهيم صلاح وحسن شاهين لمدة موسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت إدارة المقاولون العرب بالتجديد لثنائى الفريق إبراهيم صلاح وحسن شاهين لمدة موسم واحد فى إطار سعى الإدارة نحو مزيد من الإستقرار بعد الحالة الجيدة التى شهدتها صفوف الفريق فى الموسم الحالى تحت القيادة الفنية لعماد النحاس . وتدرس إدارة المقاولون العرب مد عقود بعض اللاعبين الذين تألقوا بشكل ملحوظ مع الفريق خوفا من إغراءات السماسرة التى بدات فى اجراء بعض الإتصالات مع عدد من نجوم الذئاب يأتى على رأسهم ثنائى الهجوم أحمد على ومحمد طلعت . Advertisements يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة .

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