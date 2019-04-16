شكرا لقرائتكم كاف يستدعى 27 حكما لبطولة أمم أفريقيا وعبيد ونور الدين أبرز المستبعدين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، عن قائمة الحكام المرشحين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الصيف المقبل.

وشهدت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد الحكم الجزائرى الشهير مهدي عبيد حكم مباراة الأهلى والترجى التونسي فى ذهاب نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والذى ثارت بشأنه العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية.

كما شهدت القائمة استبعاد الحكم الدولى ابراهيم نور الدين من قائمة الحكام المرشحين.

وضمت القائمة 3 حكام مصريين أساسيين للساحة هم جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر ، بالإضافة الى حكمين راية هما تحسين ابو السادات ومحمود أبو الرجال.

بينما جاءت القائمة بالكامل مكونة من 27 حكمًا للساحة، و 29 للراية.

وضمت القائمة الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز الذى ادار مباراة الزمالك وحسنية أغادير.

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ومن المقرر ان يحضر الحكام المختارون معسكر بالمغرب استعدادًا للبطولة القارية التى تنطلق 21 يونيو المقبل وبمشاركة 24 منتخبًا أفريقيا لأول مرة فى التاريخ بعد اعتماد المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقي لكرة القدم النظام الجديد للبطولة.



حكام أمم افريقيا

مجموعات امم افريقيا 2019

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة على النحو التالى:

المجموعة الأولى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية: غينيا وبوروندى ومدغشقر ونيجيريا.

المجموعة الثالثة: السنغال وتنزانيا وكينيا والجزائر

المجموعة الرابعة: نامبيا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، المغرب.

المجموعة الخامسة: تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي

المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو