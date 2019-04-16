شكرا لقرائتكم الانضباط تغرم الأهلي 100 ألف ريال بسبب علب مياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على النادي الأهلي، بسبب إلقاء جماهيره عبوات الماء تجاه أرضية الملعب خلال لقاء الفريق أمام الهلال.

وخسر الأهلي بهدف دون مقابل أمام الهلال في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقالت الانضباط في بيان نشره اتحاد القدم عبر حسابه في "تويتر": قام جمهور الأهلي بإلقاء أكثر من 15 علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في ثلاث مناسبات خلال شوطي مباراة الأهلي والهلال، وذلك حسب تقرير مراقب اللقاء.