ديوكوفيتش بصعوبة إلى الدور الثالث وخروج سيليتش من دورة مونتي كارلو

اسماء السيد - بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الدور الثالث لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه الصعب على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و4-6 و6-4 الثلاثاء في الدور الثاني.

وعانى ديوكوفيتش أمام كولشرايبر واحتاج إلى ساعتين و36 دقيقة للتغلب عليه والثأر لخسارته أمامه 4-6 و4-6 في الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الأميركية الشهر الماضي، وكانت الخسارة الأولى للصربي بعد 8 انتصارات متتالية بينها السبعة التي قادته إلى الظفر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، مطلع العام الحالي.

وأنقذ ديوكوفيتش 12 محاولة من أصل 16 للألماني لكسر إرساله وخرج فائزا للمرة التاسعة في 11 مباراة جمعته بكولشرايبر حتى الآن، وحقق فوزه الـ850 في مسيرته الاحترافية مقابل 178 خسارة.

ويسعى ديوكوفيتش إلى اللقب الثالث في مونتي كارلو بعد 2013 (على حساب الإسباني رافايل نادال) و2015 (على حساب التشيكي توماس برديتش)، وفي حال حقق ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورات الماسترز الموجود بحوزة الماتادور الإسباني نادال (33 لقبا).

ويلتقي ديوكوفيتش المتوج بـ73 لقبا في مسيرته الاحترافية بينها 15 في الغراند سلام، الأميركي تايلور فريتز الفائز على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 6-4 و2-صفر ثم بالانسحاب بسبب إصابة في الظهر، أو الأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

- خروج سيليتش -

وأسقط الأرجنتيني غيدو بيا منافسه الكرواتي مارين سيليتش السابع 6-3 و5-7 و6-1 من الدور الثاني.

واحتاج الارجنتيني، المصنف 35 عالميا، إلى قرابة الساعتين للفوز على سيليتش المتوج ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، عام 2014.

واقترب بيا، الفائز بدورة ساو باولو البرازيلية هذا العام، من حسم اللقاء بعدما كسر ارسال منافسه للمرة الثامنة، قبل أن ينقذ كرة حاسمة في الشوط الاخير منحته الفوز.

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وقال بيا الذي حقق فوزه الاول في مسيرته في مونتي كارلو في الدور الاول الاحد "انها نوعية الاراضي المفضلة لديّ، وكنت أعرف انه لديّ الفرص (للفوز)".

وتابع "ولكن توجب عليّ أن ألعب بشكل جيد"، مضيفا في اشارة إلى خوضه لمباراته الاولى على الملعب الرئيسي "كنت عصبيا بعض الشيء في البداية، وكانت هذه المرة الأولى لي على هذا الملعب. ولكن اللعب هنا بمثابة الحلم".

في المقابل توالت الهزائم للاعب سيليتش الذي لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الست الاخيرة، وتحديدا منذ كانون الثاني/يناير الماضي في بطولة استراليا المفتوحة، أولى الدورات الكبرى، حين وصل للدور الرابع.

ويعتبر الكرواتي من اللاعبين الإعتياديين في مونتي كارلو إذ يشارك للعام الحادي عشر على التوالي، وسبق له أن وصل الى الدور ربع النهائي في ثلاث من النسخ الاربع الماضية.

وفي الدور المقبل، يلعب بيا مع الايطالي ماركو تشيكيناتو الحادي عشر أو السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وخرج أيضا الروسي كارين خاتشانوف الثامن من الدور الثاني بخسارته أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-7 (4-7) و4-6.

ويلعب سونيغو في الدور الثالث مع المجري مارتون فوتشسوفيتشس أو البريطاني كامرون نوري الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو 6-4 و6-3.

وفي الدور الاول فاز الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم على الارجنتيني خوان إينياسيو لونديرو 7-5 و7-6، والفرنسي بيار-هوغ هيربر على الاسباني المخضرم فرناندو فيرداسكو 6-4 و6-4، والفرنسي جيل سيمون على الاسترالي أليكسيي بوبيرين 7-5 و6-1.