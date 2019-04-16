ريال بيتيس يضم لو سيلسومن باريس سان جيرمان بصفة نهائية

اسماء السيد - انضم لاعب الوسط المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم جيوفاني لو سيلسو الذي لعب على سبيل الإعارة من باريس سان جرمان الفرنسي مع بيتيس إشبيلية الإسباني، بصفة نهائية إلى صفوف الفريق الأندلسي بحسب ما أعلنه الناديان الثلاثاء.
وكتب الفريق الباريسي في بيان له أن "بيتيس لجأ إلى خيار الشراء الذي كان موجودا في عقد إعارة لاعب الوسط. وطبقا لذلك، انضم الدولي الأرجنتيني (12 مباراة دولية) نهائيا إلى صفوف النادي الأندلسي".
وتعاقد لو سيلسو مع بيتيس الذي لعب معه على سبيل الإعارة منذ الصيف الماضي، حتى عام 2023. وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن خيار الشراء الذي لجأ إليه الفريق الأندلسي تبلغ قيمته 22 مليون يورو فضلا عن الملايين الثلاثة التي سبق دفعها قيمة للإعارة.
وكان بيتيس إشبيلية الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني، أعلن سابقا نيته تفعيل بند الشراء المتضمن عقد اللاعب الذي خاض معه 40 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 15 هدفا مع 4 تمريرات حاسمة.
وكان لاعب روزاريو سنترال السابق والبالغ من العمر حاليا 23 عاما انضم إلى باريس سان جرمان عام 2016 مقابل 10 ملايين يورو إضافة إلى 4 ملايين يورو مكافآت.
وكان رحيله عن باريس سان جرمان مفاجئا في وقت يعاني فيه النادي الباريسي من قلة اللاعبين في مركزه واضطر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى التعاقد مع مواطنه لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.
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