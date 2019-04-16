شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يستدعى 5 حكام مصريين لأمم أفريقيا واستبعاد مهدى عبيد ونور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد عن قائمة الحكام المرشحين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الصيف المقبل. لقراءة تفاصيل التقرير اضغط هنا.. Advertisements

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