حازم إمام يواصل التأهيل فى الجمانيزيوم للتعافى من إصابة السمانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له للتعافي من الإصابة التى تعرض لها بمزق فى عضلة السمانة، حيث يؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويعانى الفريق الأبيض من الغيابات فى هذا المركز فى لقاء الدراويش فى ظل إيقاف حمدى النقاز بعد طرده فى مباراة المصرى الأخيرة، لذلك قد يتم الاعتماد على الصاعد محمد أحمد كماتشو فى هذا المركز أمام الدراويش.
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