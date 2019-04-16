شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئات اليد على تركيا فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 على نظيره رومانيا بنتيجة 20/17، فى إطار الفترة المسائية ببطولة البحر المتوسط للناشئات لكرة اليد والتى تستضيفها مونتينيجرو وتستمر حتى يوم 21 أبريل الحالى. كان منتخب ناشئات اليد تلقى خسارة من رومانيا بنتيجة 23/15 فى الفترة الصباحية، بعدما فاز على كرواتيا أمس الإثنين فى أولى لقاءاته 23/18 . يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى والتى تضم كرواتيا ورومانيا وتركيا فيما تضم المجموعة الثانية منتخب مونتينيجرو ومنتخب فرنسا ومنتخب تونس ومنتخب إيطاليا. وتضم بعثة منتخب مصر الوطنى كلاً من اللاعبات ،ملك طلعت - منة الله سيد - ياسمين جمال - أمينة هشام - فرح حازم - سارة يحيى - نهى أيمن - رحمة محمد عبد السلام - نورة محمود - روان سعيد - مريم أسامة - ياسمين وليد - شهد حسام - جود أحمد - جنا صلاح - جنا حسام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز ناشئات اليد على تركيا فى البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.