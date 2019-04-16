شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرسل 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار من مسئولي النادى المصرى نظير استقدام حكام أجانب لمباراتهم أمام الأهلى المقرر 25 أبريل الجارى. كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن أن المصرى سدد مبلغ 25 ألف دولار وتم البدء فى مفاوضات أكثر من دولة لاختيار حكام أجانب. Advertisements كان المصرى قد طلب تعيين حكام أجانب لمباراته أمام الأهلى المقرر لها 25 أبريل من الشهر الجاري.

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