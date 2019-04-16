شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ومدبولى يغيبان عن تدريب الزمالك بإذن جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمود حمدى الونش، مدافع فريق الزمالك، على إذن من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادى، وذلك لغيابه عن اللقاء المقبل أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف.

ويعود محمد عبد الغنى لقيادة دفاع الزمالك بجوار محمود علاء نظرًا لغياب "الونش" عن فريقه فى مواجهة الدراويش، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام المصرى التى أقيمت أمس الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بنتيجة 2/1.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كما تغيب أحمد مدبولى عن تدريبات الفريق اليوم، بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربى اليوم.