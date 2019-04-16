شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشيد بمجمع قاعات ميراج بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته الأخيرة لمحافظة البحيرة، أشاد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بمجمع "قاعات ميراج"، لما يتمتع به المجمع من تجهيزات تكنولوجية حديثة وطراز معمارى جمالى يضم 4 قاعات تتسع لأعداد كبيرة ومصممة لاستيعاب أحداث كبرى لتصبح من الأماكن الجاذبة للسياحة وفعالياتها بمحافظة البحيرة، خاصة أنها محافظة على أعتاب نهضة سياحية كبرى وتستعد لإقامة مدينة ساحلية سياحية كبرى برشيد تضاهى العالمية الجديدة .

من جانبه أوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه يولى اهتماما شديدا بالمشروعات التنموية خاصة السياحية مضيفًا أنه لا يألو جهدًا فى تذليل أى عقبات تعوق المشروعات التنموية بالمحافظة فورًا.

Advertisements

شهدت زيارة رئيس الوزراء وجود اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء عاطف عبد الفتاح أمين عام مجلس الوزراء واللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ونهال محمد بلبع نائب المحافظ وعبيد عبد العاطى رئيس جامعة دمنهور، وكان فى استقبالهم المهندس جهاد طنطاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات لاند مارك مالكة المشروع، والذى تقدم بالشكر لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مؤكدًا أن ما تقدمه الشركة هو حق أصيل لهذا الوطن.



قاعة ميراج